В Екатеринбург придут дожди и мокрый снег

Вероятность выпадения осадков составляет 74% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 20 апреля ожидается очередное ухудшение погоды, на этот раз в город придут осадки в виде дождя и мокрого снега, кроме того, ночью столбики термометров опустятся до 6 градусов со знаком минус.

Специалисты Уральского гидрометцентра сообщают, что вероятность выпадения осадков составляет 74%. Дневная же температура составит +14 градусов.

Ранее стало известно, что в селе Чувашково под Красноуфимском огонь от природного пожара перекинулся на жилые дома. От пожара пострадали два строения на улице Советской. Общая площадь возгорания составила порядка 150 квадратных метров.

- Прибывшие на место огнеборцы установили, что горят два частных жилых дома. Благодаря слаженным действиям специалистов пожарной охраны удалось не допустить дальнейшего распространения огня. В 15:30 открытое горение ликвидировано, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.