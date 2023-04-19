В уральском селе огонь от природного пожара перекинулся на жилые дома

Спасатели заявили, что не получали сообщений о пострадавших. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Чувашково под Красноуфимском огонь от природного пожара перекинулся на жилые дома. От пожара пострадали два строения на улице Советской. Общая площадь возгорания составила порядка 150 квадратных метров.

- Прибывшие на место огнеборцы установили, что горят два частных жилых дома. Благодаря слаженным действиям специалистов пожарной охраны удалось не допустить дальнейшего распространения огня. В 15:30 открытое горение ликвидировано, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели заявили, что не получали сообщений о пострадавших. К ликвидации возгорания привлекались 4 единицы спецтехники и 14 человек личного состава.

Ранее в селе Щелкун Свердловской области на улице Ленина 19 апреля произошел крупный пожар. На площади 680 квадратных метров сгорели два частных и два садовых дома.