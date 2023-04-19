В селе Щелкун сгорели четыре дома

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Щелкун Свердловской области на улице Ленина 19 апреля произошел крупный пожар. На площади 680 квадратных метров сгорели два частных и два садовых дома.

- Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников - организован подвоз воды с расстояния 1,5 километра.

Для координации действий сил и средств пожарной охраны был развернут оперативный штаб. Кроме того, для разведки в зоне действия пожара задействована беспилотная авиационная система.

В 14:20 огнеборцы локализовали пожар. Через полчаса открытое горение было ликвидировано. В тушении возгорания задействованы 9 единиц спецтехники и 29 человек личного состава.

Информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям.

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