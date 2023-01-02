Трагедия произошла вблизи станции Бойцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница деревни Крылосово Свердловской области погибла в новогоднюю ночь, оказавшись на железнодорожных путях. По данным центрального управления СК на транспорте, девушку сбил поезд № 2362. Трагедия произошла вблизи станции Бойцы.

- Устанавливаются все обстоятельства происшествия, на место происшествия выехала следственная группа, - говорится в заявлении ведомства. - Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение и дана процессуальная оценка действиям всех ответственных лиц.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», погибшей оказалась 25-летнеяя Кристина Т. У девушки остался четырехлетний сын и мать.

- Кристина работала в пивном магазине. Как и почему оказалась посреди ночи на железной дороге пока неизвестно. Добрая и отзывчевая девушка, в конфликты не была замечена. Завтра, 3 января, ее мама поедет на опознание, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая погибшей.

Девушка жила вместе с матерью. Фото: читатель «КП»

На момент публикации связаться с родственниками Кристины не удалось.

Напомним, что в начале зимы в Первоуральском округе товарняк сбил 35-летнюю жительницу поселка Решеты. А в начале 2021 года в Билимбае на станции погибла 23-летняя Полина Петрова. Тогда девушка попала под поезд, когда торопилась на электричку.