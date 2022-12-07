Под Екатеринбургом товарный поезд насмерть сбил женщину

Трагедия произошла 3 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Решеты товарный поезд насмерть сбил 35-летнюю женщину. Известно, что у Елены осталась дочка, которую воспитывает отец.

Родственники погибшей тяжело переживают трагедию. Знакомые Елены и ее семьи отмечают, что она была хорошим и отзывчивым человеком. По словам знакомых, мама женщины сейчас живет в Германии. Родные и друзья Елены простились с ней 7 декабря в Первоуральске.

Женщину хорошо знали жители поселка. Фото: личная страница погибшей в соцсетях

- Мы по-прежнему не верим, в произошедшее. Предполагаем, что в ее гибели могли быть замешаны другие люди, - рассказала знакомая Елены Валерия (имя изменено – Прим. Ред.)

Следователи подтвердили факт трагедии. Сотрудники ведомства разбираются в причинах произошедшего и проводят проверку. По ее результатам будет принято обоснованное решение.

- По предварительной информации, 3 декабря, на 1632 километре между первым и вторым пикетом станции Решеты поездом смертельно травмирована женщина 1986 года рождения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

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