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НовостиПроисшествия2 января 2023 15:24

На Урале в новогоднюю ночь поезд насмерть сбил молодую маму

Инцидент произошел 1 января
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
На место происшествия выехала следственная группа

На место происшествия выехала следственная группа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области пассажирский поезд ночью 1 января насмерть сбил девушку. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

- Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение и дана процессуальная оценка действиям всех ответственных лиц, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел на 1746 километре по пути станции Бойцы. На место происшествия выехала следственная группа. По словам жителей деревни Крылосово, погибшей была 25-летняя Кристина. У нее остался четырехлетний сын.

Ранее, 13 декабря, в Свердловской области пассажирский поезд насмерть сбил женщину, которая шла вдоль железнодорожных путей. Инцидент произошел вечером 13 декабря на 1789 километре перегона «Северка-Хрустальная». Машинист подавал ей звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось.