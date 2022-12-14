Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 декабря 2022 17:18

На Урале пассажирский поезд насмерть сбил женщину

Машинист подавал ей звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Машинист подавал ей звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось

Машинист подавал ей звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале пассажирский поезд насмерть сбил женщину, которая шла вдоль железнодорожных путей. Инцидент произошел вечером 13 декабря на 1789 километре перегона «Северка-Хрустальная». Машинист подавал ей звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось.

- Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в октябре поезд, следующий из Екатеринбурга в Курган, насмерть сбил женщину я. Машинист подавал сигналы, но наезда избежать не удалось.

- В 21:52 пассажирским поездом сообщением Екатеринбург-Курган на 216 км перегона Шадринск-Качусово в Курганской области применено экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, шедшего вдоль железнодорожных путей, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.