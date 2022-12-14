Машинист подавал ей звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале пассажирский поезд насмерть сбил женщину, которая шла вдоль железнодорожных путей. Инцидент произошел вечером 13 декабря на 1789 километре перегона «Северка-Хрустальная». Машинист подавал ей звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось.

- Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в октябре поезд, следующий из Екатеринбурга в Курган, насмерть сбил женщину я. Машинист подавал сигналы, но наезда избежать не удалось.

- В 21:52 пассажирским поездом сообщением Екатеринбург-Курган на 216 км перегона Шадринск-Качусово в Курганской области применено экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, шедшего вдоль железнодорожных путей, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.