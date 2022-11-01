Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поезд, следующий из Екатеринбурга в Курган, насмерть сбил женщину вечером, 31 октября. Машинист подавал сигналы, но наезда избежать не удалось.

- В 21:52 пассажирским поездом сообщением Екатеринбург-Курган на 216 км перегона Шадринск-Качусово в Курганской области применено экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, шедшего вдоль железнодорожных путей, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Женщина от полученных травм скончалась на месте. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сотрудниками Курганской транспортной прокуратурой проводится проверка о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.