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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 4:10

Поезд, следующий из Екатеринбурга в Курган, насмерть сбил женщину

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Обстоятельства происшествия устанавливаются

Обстоятельства происшествия устанавливаются

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поезд, следующий из Екатеринбурга в Курган, насмерть сбил женщину вечером, 31 октября. Машинист подавал сигналы, но наезда избежать не удалось.

- В 21:52 пассажирским поездом сообщением Екатеринбург-Курган на 216 км перегона Шадринск-Качусово в Курганской области применено экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, шедшего вдоль железнодорожных путей, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Женщина от полученных травм скончалась на месте. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сотрудниками Курганской транспортной прокуратурой проводится проверка о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.