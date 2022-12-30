Губернатор Свердловской области подвел итоги 2022 года и поздравил уральцев с наступающими новогодними праздниками

Евгений Куйвашев пожелал уральцам счастливого и доброго года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области опубликовал новогоднее поздравление для уральцев на своем официальном сайте. Политик подвел итоги 2022 года и поздравил жителей Среднего Урала с наступающими зимними праздниками.

- Благодаря вам, дорогие земляки, наш регион твердо стоит на ногах и укрепляет свои позиции как мощный индустриальный, инновационный регион России. В уходящем году динамично развивалось промышленное производство, создавались новые уникальные технологии, позволяющие выпускать современную конкурентоспособную продукцию, - рассказал в своем обращении Евгений Куйвашев.

Он отметил, что с точки зрения развития инфраструктуры 2022 год был успешным. Ведь Свердловская область вошла в десятку лучших российских регионов по темпам жилищного и дорожного строительства.

Политик отметил, что все социальные обязательства были выполнены в полном объеме, а на рынке труда достигнута стабильность.

- И впереди у нас много работы, много проектов, направленных на динамичное и сбалансированное развитие всех территорий, повышение качества жизни людей. Убежден: всё задуманное обязательно совершится, потому что ключ ко всем успехам и достижениям – в нас самих, в нашей доброй воле, трудолюбии, искреннем и твердом стремлении добиться процветания своего города, региона, всей страны, - отметил Евгений Куйвашев.

Напоследок глава региона пожелал уральцам счастливого и доброго года, а также здоровья, любви и благополучия в 2023 году.