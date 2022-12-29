Какие мастер-классы посетить в Екатеринбурге в новогодние каникулы

На мастер-классе можно создать предметы новогоднего декора или сладкие сувениры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из девяти выходных праздничных дней можно посвятить творчеству. В каникулы культурные площадки Екатеринбурга будут проводить новогодние мастер-классы.

Гастрольный тур музея «В тишине» в Екатеринбурге

1 января музей «В тишине» закрыт, но со 2 января он начнет работу в обычном формате.

Первый интерактивный музей «В тишине» появился в 2020 году в Москве. Команда запустила гастрольный тур по России, чтобы каждый мог посетить музей «В тишине». Вместе с мамой можно посетить интерактивную экскурсию в шумозащитных наушниках «В тишине», ароматический мастер-класс «Угадай аромат» и мастер-класс «Изготовление шоколадных конфет».

На экскурсии приглашенные будут лишены возможности слышать, научатся говорить руками, слушать глазами и чувствовать музыку своим телом. За час они пройдут 5 интерактивных залов с экскурсоводом. На мастер-классе по конфетам гостей ждет знакомство с историей шоколада и создание шоколадных конфет, которые можно забрать с собой в подарочной упаковке. На ароматическом мастер-классе можно поиграть в арома-лото и создать собственный арома-амулет.

Адрес: «Гринвич», ул. 8 Марта, 46, запись по телефону 8 (987) 091 79-31

Кондитерские каникулы от Bonne Vie

Кофейня «Bonne Vie» запускает серию мастер-классов для кондитеров-любителей разных возрастов. Их будут обучать созданию различных десертов на выбор. Всего мастер-классы будут посвящены следующим направлениям: пряничное тесто, роспись пряников, зефир, рождественский кекс, меренговый рулет, рождественский торт, апельсиновый пирог и бенто-торт.

В рамках мастер-класса ученики кулинара создадут десерты и продегустируют их. Делать это будут в цехе на ул. Свердлова, 2.

750 рублей стоят мастер-классы по росписи пряников, зефиру, апельсиновому пирогу. Остальные стоят 920 рублей за человека. Можно приходить классами или большими компаниями, тогда стоимость будет ниже.

Пока известно о том, что мастер-класс по апельсиновому пирогу состоится 3 января, по меренговому рулету – 21 января. Узнать о датах проведения мастер-классов и записаться можно по телефону 8 965 508 84 88.

Экскурсия-сказка «Новогодний переполох»

Игра-экскурсия для детей 4 - 7 лет в канун Нового года придумана командой Ельцин Центра. Маленькие посетители узнают, что и музеи получают подарки перед главным праздником года. Хранитель музея попросит ребят помочь ему найти места для новых экспонатов. Помогать в путешествии им будет Волшебный фонарь Хранителя. В конце экскурсии дети создадут для себя волшебные фонари в рамках мастер-класса.

Экскурсия работает 3-7 января в 11:00.

Взрослый билет стоит 200 рублей, детский - 200 рублей

Адрес: Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3

Мастер-классы от Ельцин Центра

Для детей от 6 до 12 лет Ельцин Центр запускает кондитерские уроки. 3 января дети научатся делать «Яблочные капкейки с шоколадным пудингом», 5 января - «Пирожное печенье-карамель» в стаканчиках. Стоимость мастер-класса составляет 600 рублей.

На мастер-классе «Новогодняя свеча» ребята узнают о значении свечи в Новый год, послушают легенды, связанные с рождественскими огоньками, а также сами сделают медовые свечки из вощины. Урок рекомендован детям старше 6 лет, он стоит 350 рублей и пройдет 4 и 6 января.

На детском мастер-классе по керамике дети научатся делать из глины подсвечники и фигурки кроликов и зайчиков. Последние будут обработаны в муфельной печи для сохранности. Занятия состоятся 4 и 5 января и стоят 350 рублей.

Уроки по работе с керамикой запланированы и для взрослых. 4 января участники создадут собственное зеркало, 6 января - декоративный сосуд для хранения драгоценной жидкости. Занятия бесплатны и проходят по предварительной записи.

Мастер-класс «Открытка в единственном экземпляре» и «История новогодней открытки» поможет создать подарок для близких. В первом случае урок пройдет 2 января и будет бесплатным. Во втором он включен в экскурсию и стоит 200 рублей. Экскурсии запланированы на 3, 5 и 7 января.

Мастер-класс по авторской графике Анны Снегиной «Город, каким я его вижу» будет бесплатным и пройдет 3 января. Участники создадут городской пейзаж с использованием графических и коллажных техник. Мастер-класс Лизы Нестеровой «Скетчинг: поймай мгновение» также бесплатен, он запланирован на 5 января. Он посвящен искусству быстрого скетчинга, его участники научатся «ловить» и запечатлевать художественные образы с помощью красок и пластилина.

Мастер-классы в поездках

Свердловской области очень повезло – в регионе есть сразу две точки, где можно встретить зимних волшебников. Это Уральская резиденция Деда Мороза и дворец младшего брата Деда Мороза – Урал Мороз. И в той и в другой есть возможность посетить мастер-классы от сказочных персонажей.

Уральская резиденция Деда Мороза находится в питомнике ездовых оленей «Северное сияние». Здесь принимают организованные группы и частных гостей. В 3-часовую программу «В Гости к Уральскому Деду Морозу» входят интерактивная праздничная программа в тронном зале: активные игры с Уральским Дедом Морозом и Снегурочкой, знакомство и мастер-класс от Хозяйки Медной горы, мини-подарок (шоколадка), катание на северных оленях (1 круг), фото с оленями, прокат санок для большой горки и чай с печеньем. Цена билетов начинается от 2500 рублей для детей и от 2000 рублей для взрослых.

Адрес: Свердловская область, Верхне-Пышминский район, 28-й км Старотагильского тракта (2 км на север от с. Мостовское). Координаты: 57.177050, 60.657259

Величественный дворец младшего брата Деда Мороза – Урал Мороза – находится в «Парке Сказов». Живет волшебник тут не один, а со своей женой по имени Весна Красна. В «Парке Сказов» предлагают встретить новогоднюю ночь, новогодние елки для детей и новогодние экскурсии и фестивали для гостей парка. Мастер-классы проводятся в рамках Теплой зимней программы «Новогодние посиделки».

Дети побывают в Доме Водяного на болоте, найдут потерянное желание Урал Мороза и поможете новогоднему празднику. Они узнают, как жили и отмечали праздники на Урале. Во Дворце Урал Мороза пройдет интерактивная экскурсия-квест, новогодний мастер-класс и праздничная игровая ёлка. Каждый ребенок получит подарок из рук Урал Мороза. Стоимость составляет дети 1990 рублей (подарок включен в стоимость), взрослые 1740 рублей.

Адрес: Свердловская область, город Арамиль, Парк Сказов, 1. Телефон: +7 (343) 226-40-30.