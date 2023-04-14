11-летней уральской хоккеистке, страдающей от онкологии, меньше чем за сутки собрали 5,5 млн рублей

Фото: предоставил Сергей Старков

Отец-одиночка Сергей Старков воспитывает 11-летнюю дочку Варвару. После развода родителей школьница решила остаться с папой. Они из города Богданович Свердловской области. Девочка до болезни играла в хоккей с мячом и завоевывала медали в городском первенстве. Но в мае 2021 года семью постигло несчастье, и Варвара уехала на лечение в Екатеринбург. Врачи поставили Варе сложный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Спасти девочку может пересадка костного мозга и препарат, который стоит более 5,5 миллионов рублей.

О том, что у Варвары онкология семья узнала в мае 2021 года. Фото: предоставил Сергей Старков

Семья открыла сбор, а люди со всех уголков России набрали нужную сумму меньше, чем за сутки. «КП-Екатеринбург» поговорили с папой девочки о том, как семья переживает тяжелое заболевание Варвары.

«ДУМАЛ, ЧТО СИТУАЦИЯ БЕЗВЫХОДНАЯ»

Дело в том, что девочке нужна пересадка костного мозга, а также особый препарат, чтобы он приживался. Отец семейства работает в больнице, он начальник хозяйственного отдела. Папа девочки говорит, что главные врачи городской больницы помогают.

- О болезни мы знали, когда после возвращения из лагеря у дочки пошла кровь из носа и подскочила температура. Варя пожаловалась на слабость. Я думал, мы в безвыходной ситуации. Сложно подобрать слова, чтобы описать наше состояние. Я безмерно благодарен за то, что нам дают шанс противостоять беде. Это невероятно, что люди объединились ради Вари. Семья тренера по хоккею моей дочки помогла продвинуть сбор. Он был открыт 12 апреля. Утром 13 апреля я увидел, что необходимая сумма в 5 миллионов 520 тысяч уже есть, - говорит Сергей.

Сейчас девочка занимается с учителями в удаленном формате. Фото: предоставил Сергей Старков

Варвара теперь почти что безвылазно живет в отделении Областной детской больницы №1. Впереди у Сергея Старкова - подготовка к пересадке его костного мозга дочери. А затем девочка будет принимать дорогостоящий препарат, чтоб он прижился.

- Нас ознакомили со всеми рисками, которые могут случиться после трансплантации. Последствия серьезные и представляют собой проблемы вплоть до гибели. Варвара долго не могла принять новый внешний вид, она поправилась, выпали волосы. Еще у Вари стоит стома кишки, мочевого пузыря. С ней можно забыть о простой радости купания в ванне, - вздыхает папа девочки. - Дочь долго не могла свыкнуться с тем, что команда теперь побеждает в турнирах и соревнованиях без нее. У Вари были сильные перепады настроения, а также истерики, которые было сложно успокоить. Девочки из команды не забывают про дочку, отправляют ей милые письма, видеообращения.

УЧИЛАСЬ ЗАНОВО ХОДИТЬ

Дозы препаратов увеличивались, но здоровье вновь подвело Варю. Так, летом 2022 года у девочки произошел инсульт. Скорая помощь приехала вовремя.

- Мы сразу определили, что это инсульт. Половина тела дочки просто онемела. На восстановление ушел не один месяц. Варвара училась заново ходить, развивала моторику. Сейчас дочь пишет самостоятельно, но еще жалуется, что рука устает, - уверяет папа девочки.

До этого помощь Варваре оказывали бесплатно. Фото: предоставил Сергей Старков

Сам отец-одиночка признается, что его мотивация – улучшение состояния здоровья Вари. А сама Варя, как спортсмен, терпит все, чтобы вырваться из оков смертельной болезни.

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