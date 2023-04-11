«Опухоль съедает мозг»: на Урале собака-единорог борется за жизнь со смертью

Единорожке около семи месяцев. Фото: предоставила Марина Шарифуллина

Единорожка приветливо виляет хвостом, радостно подпрыгивает, ластится к рукам и бодаться каждый раз, когда к ней подходят люди. Но кличку такую собаке дали совсем по другой причине. На голове у семимесячной малышки растет большая опухоль.

- Скорее всего, это онкология, и растет опухоль уже давно, - рассказывает директор Фонда помощи бездомным животным Марина Шарифуллина.

Опухоль на голове собаки угрожает жизни Единорожки. Фото: предоставила Марина Шарифуллина

Малышку 6 апреля привезли из Камышлова неравнодушные люди, предварительно позвонив в Фонд и предупредив о визите.

- Они нашли ее на улице. Дворняжка. Ей срочно нужно КТ, чтобы подтвердить диагноз и назначить правильное лечение, а в Камышлове нет специалистов, - говорит Марина. - По опыту знаю, прогнозы неутешительные. Такая опухоль на голове, которая уже поражает ткани, мышцы и органы, очень опасна. Возможно, Единорожке понадобиться срочная и дорогостоящая операция, возможно, обойдется химиотерапией.

Единорожка терпит боль и радуется любому вниманию от людей. Фото: предоставила Марина Шарифуллина

Процедура КТ стоит около 15 тысяч. Благодаря неравнодушным уральцам Фонду уже удалось собрать на нее деньги, и на этой неделе собаку должны повезти к специалистам.

- Жалко малышку. Она совсем не страшная, а, наоборот, очень даже милая, как из какого-то мультика. И хорошо, что она все равно такая веселая и ласковая. А вот ситуация у нее очень страшная. Хочется помочь, - говорят о собаке уральцы.

Единорожке уже начали оказывать медицинскую помощь. Фото: предоставила Марина Шарифуллина

Из-за опухоли собаку мучают сильные боли. Сейчас Единорожка проходит медикаментозное лечение в стационаре и, несмотря ни на что, продолжает радоваться жизни и объятиям людей.

Если вам захотелось помочь Единорожке, вы можете сделать это, пройдя по этой ссылке.

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