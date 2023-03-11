«Родственники вышвырнули их со двора»: на Урале волонтеры пристраивают собак, у которых хозяин погиб в зоне СВО

Собаки слоняются по поселку в поисках еды. Фото: предоставила Анастасия Показаньева

В селе Щелкун пристраивают двух собак и одного пса, которые остались без хозяина. Мужчина погиб в зоне спецоперации еще в январе. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала волонтер Анастасия Показаньева.

После того, как владельца собак мобилизовали, то животными занимался отец мужчины. Они жили в доме по улице Октябрьской.

- Сначала погиб сын. А на сороковой день после его гибели скончался и отец. Собаки стали никому не нужны. У отца еще осталось четверо сыновей. Никто из них не стал брать животных к себе. Так и получилось, что семья стала делить имущество. Родственники просто вышвырнули собак со двора и подперли ворота булыжниками, - рассказывает Анастасия.

Хозяина не стало в январе. Фото: предоставила Анастасия Показаньева

По словам Анастасии, теперь собаки скитаются по поселку. Их подкармливают жители поселка. Однако, пока так никто не приютил их. Также волонтеры признаются, что кормить бедолаг им нечем.

- Собаки очень умные, классные. Караулят меня у дома. Но я к себе на передержку забрать не могу, у меня уже своих 12 собак. Ищем теперь им новых хозяев. Раньше одна из них сидела на привязи, она не дикая. Ей нужен дом, так как она продолжает бегать туда и обратно через дорогу. Волнуемся, что их просто собьет машина, - продолжает Анастасия.

Щенков уже удалось пристроить. Фото: предоставила Анастасия Показаньева

Две собаки беспородные, а пес – лайка. Также опасения вызывает и тот факт, что этих животных с улицы могут выловить сотрудники камышловского ПКС. Этот временный пункт уже раннее встревожил зоозащитников Урала нарушениями в условиях содержания животных.Если вы желаете забрать к себе верного друга, то обращайтесь в сообщество «Я ищу дом».