Четырех собак удалось вывезти из приюта. Фото: предоставила Светлана Седухина

В Камышлове зоозащитники пришли с проверкой в здание на Ирбитской, 66. Когда-то под этой крышей была свиноферма. А теперь, здесь расположился пункт кратковременного содержания для собак. Картина, которую застали волонтеры, повергла их в шок. В холодном помещении, за решетками клеток, в собственных фекалиях и моче сидели истощенные и обезвоженные питомцы. Помочь бедолагам пока не получается – передержки забиты до отказа. Руководители этой «зоогостиницы» даже успевают делать бизнес на отлове хвостатых. Подробности в материале «КП-Екатеринбург».

КОСТОЧКИ ПЕРЕСЧИТАТЬ МОЖНО

Общественники приехали в приют, 21 октября. От увиденного они испытали шок. В клетках находились 39 истощенных и обезвоженных собак. В поржавевших мисках у питомцев не было ни еды, ни воды. У некоторых питомцев были подраны ушки, а на телах можно было увидеть пролежни.

- В одной из клеток был мертвый щенок. На его окоченелое тельце лапками встал его братишка. Он жалобно пищал. Также мы увидели, что у других щенков по соседству были проблемы с пищеварением, у них заметили признаки энтерита. Они были все в фекалиях, - рассказывает зоозащитница Светлана Седухина. - Здоровые и упитанные собаки превратились в скелетов. Каждое ребрышко и позвонок пересчитать пальцами можно было.

Животные были обессилевшими. Фото: предоставила Светлана Седухина

По словам зоозащитников, корм собаки глотали настолько жадно, что даже не разжевывали. Было понятно - животных надо спасать. Но забрать всех разом не представлялось возможным – передержки в Екатеринбурге итак переполнены. Поэтому 21 октября зоозащитникам удалось забрать только двух псов.

- Владельцы приюта не стали ставить печать в акте передачи животного, также не стали указывать все данные о питомце. Потом, 27 октября, оттуда забрали еще двух собак, - говорит волонтер Светлана.

ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН

По словам Светланы Седухиной, проблемы у этого приюта начались еще в 2019 году. Один собственник приходил на смену другому, заключались десятки контрактов на отлов бездомных животных. Да еще ко всеобщей беде случился карантин.

- В феврале 2022 года мы внепланово выехали с областной прокуратурой в этот приют. По итогу пункт были вынуждены закрыть на карантин из-за плотоядной чумы. Заходить в этот приют могли только врачи государственной ветеринарной станции. Его продлевали трижды. В тот момент в помещении было 314 собак. Приют не предоставлял трупы животных для экспертизы и не давал никаких пояснений. Когда был снят карантин, то в первый же день в здании оказались собаки из других регионов. Их завозили тайно, пока были введены ограничения, - рассказала Светлана Седухина.

Питомцы жадно ели корм. Фото: предоставила Светлана Седухина

В сентябре общественники также навестили приют. И на этот момент истощенных питомцев не было. Но проблемы с кормом уже присутствовали. Животных просто кормили отходами.

- Они привозят в приют отходы в синих баках. Внутри них – мешанина. Это заплесневелый хлеб, смешанный с рыбьими головами. Мы вскрывали эти емкости… Запах конечно тот еще. Зато инспекторам, которые предупреждают о своих визитах, сотрудники приюта показывают сухие корма, которыми кормят подопечных. Конечно, при наличии кухни сотрудники должны готовить пищу животным, например, варить ту же кашу, - отмечает Светлана.

В вольерах температура +10 градусов. Фото: предоставила Светлана Седухина

БИЗНЕС НА ПОТЕРЯШКАХ И САМОВЫГУЛЕ

Бывало, что машина с отловщиками собак проезжала по частному сектору и прихватывала домашних собак, которые были на самовыгуле. А вот выкупать своих хвостатых с этого приюта было накладно.

- У них есть свой прайс на услуги по отлову, автоуслугам и прочим компенсациям приюту. Один день в их передержке стоит около 300 рублей. Думаю, что за эту сумму животных не должны кормить помоями. Ко мне обращалась бабушка 82 лет. Она выпустила свою собаку, которую держала у калитки и вышла посидеть на лавочке. В это время ее питомца поймали и увезли. Ей насчитали за ее маленькую собачку компенсацию приюту около 6 тысяч рублей. Откуда у пенсионерки такие деньги? – задается вопросом Светлана.

Животные не проявляли агрессии. Фото: предоставила Светлана Седухина

Тем, кто сталкивается с такими случаями, зоозащитники советуют забирать питомца без оплаты. А также нужно настоятельно требовать у собственников передержки действующий и утвержденный прайс на подобные услуги.

Как помочь животным в заточении – непонятно. Волонтеры утверждают, что если они освободят этих собак, то будут заключены контракты на содержание других. Волонтеры обратились к полицейским, и теперь терпеливо ждут ответа на свое заявление.

- Уже были случаи, когда нам отказывали в возбуждении уголовного дела, потому что ущерб людям не был нанесен. Забрать животных нам самим некуда. Их надо срочно откормить, чтобы передержка не стала кладбищем. Пока что будем писать заказчикам отлова о том, что происходит в этом приюте. Понятно, что они непростой народ – у них есть запрос на отлов, деньги они выделили. А дальше им неважно, как там обращаются с животными, - вздыхает Светлана.

Миски у питомцев были пустыми. Фото: предоставила Светлана Седухина

В пресс-группе полиции Камышлова «КП-Екатеринбург» пообещали предоставить комментарий по ситуации позже.

В самом приюте для животных на Ирбитской, 66 комментировать «КП-Екатеринбург» заявления от общественников отказались.

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