Кошку спасли ветеринары. Фото: читатель «КП»

В городе Михайловск Свердловской области местные жители жалуются на мужчину, который расстреливает их питомцев. Они прибегают к хозяевам окровавленными, а в их телах находят пули. Но застать самого живодера с оружием в руках хозяевам бедняг еще ни разу не удалось. Да и как тут уследить за питомцами, которые порой гуляют сами по себе.

Случаи издевательств над животными происходят в одном частном секторе. Несколько дней назад, очередной жертвой живодера стала домашняя кошка по кличке «Белка», которая гуляла около домов на пересечении улиц Советская и Комарова.

ДУМАЛИ, ЧТО КОШКА ПОГИБНЕТ

- Обычно моя кошка всегда встречает меня с работы. Я выхожу во внутренний двор. Смотрю, а моя «Белочка» лежит и даже голову не поднимает. Я подхожу, переворачиваю ее. А у нее весь бок в крови, видна дыра от пули. Еще рана в голове. Кошку мы сразу же повезли к ветеринарам. Она была в ужасном состоянии, мы думали, что она погибнет ночью. Видимо она бегала в кустах у соседа на участке, - рассказала «КП-Екатеринбург» хозяйка кошки Влада.

Раненую кошку хозяйка обнаружила во дворе. Фото: читатель «КП»

В этом же частном секторе часто находят убитых птиц.

- Соседи находят их во дворах, огородах, а иногда даже на крышах домов. Их также подстреливают, - отметила Владислава.

Хозяйка раненной кошки обратилась к своему знакомому, который живет рядом. По словам женщины, он рассказал ей жуткие истории про других пострадавших питомцев.

- Сосед рассказал, что слышал днем выстрелы. Три месяца назад, живодер также расстрелял и убил его беременную кошку. У нее в теле были пули пятого калибра. Я рассказала ему, что моей «Белке» удалось выжить. Но у нее в теле также были такие же пули из свинца. Был случай, что в нашем квартале у мужчины расстреляли собаку. Она была на самовыгуле, вернулась к хозяину, истекла кровью и в итоге погибла. Было и такое, что сосед по участку вышел к водосточной трубе, заглянул за забор и водосток. Там тянулась дорожка крови. А около заборов лежал труп кошки с перерезанной глоткой, - продолжает хозяйка пострадавшего питомца.

Двор, в котором хозяйка обнаружила раненую кошку. Фото: читатель «КП»

По словам жителей, участковые и полицейские не единожды ходили к Александру в дом.

- Дело в том, что состава для возбуждения уголовного дела нет. Никто не видел, как именно он стреляет. Когда мы пришли в дежурную часть, нас спросили, по какому поводу. Мы сказали, что нашу кошку подстрелили. И полицейские тут же нас спросили: «Это не на улице Комарова?». Все уже давно в курсе происходящего, - отмечает хозяйка пострадавшего питомца.

НЕ ХОДИТЬ ПО ТЕРРИТОРИИ

Мы обратились за комментарием к мужчине, которого пострадавшие владельцы подозревают в серии жутких деяний. Он считает, что местные просто собирают сплетни.

- Что там соседи говорят? Я даже не знаю. Почему полиция ничего не делает? Или полицейские плохо работают? Городские приехали и считают, что все знают. Напишут заявление и поэтому человека должны обязательно посадить. Пускай местные дальше шарятся. Какие доказательства? Неужели у нас в городе кто-то бегает и стреляет по животным и с этим ничего не сделать. Если б я это делал, то меня бы уже давно посадили, - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр.

Еще несколько кошек пострадали от рук живодера около полугода назад. Фото: читатель «КП»

В словесную перепалку с пострадавшими хозяевами вступила и жена Александра. Елена охотно отвечает на комментарии в социальных сетях (скриншот сообщения имеется в распоряжении редакции). Супруга мужчины отмечает, что эти действия - лишь защита своего участка от нежелательных гостей – будь то птицы или же чьи-то питомцы.

- Хотела бы я посмотреть на вашего мужа, что бы он стал делать, когда на его жену и ребенка на его частной территории кинется псина. Мой муж защитил свою семью. Вам жалко сорок, мне нет. Эти хищные птицы, сожрали моих цыплят, достав их из клетки. Они караулят кур, когда те несут яйца. Почему я должна жалеть этих ненасытных птичек? - задается вопросом его супруга Елена. – Стерилизуйте ваших котов и кошек, чтоб не ходили по чужим домам и не пакостили. Еще хватает наглости к воротам подкидывать!

В пресс-службе областной прокуратуры «КП-Екатеринбург» сообщили, что обращение от владелицы питомца поступало.

- На регистрацию документов дается три рабочих дня. Это обращение действительно поступало в прокуратуру Нижнесергинского района. Однако, оно относится к компетенции органов полиции. В настоящий момент готовится документ о перенаправлении обращения в органы полиции для рассмотрения по существу, - рассказали в ведомстве.

В пресс-группе МО МВД «Нижнесергинский» «КП-Екатеринбург» сообщили, что обращение по поводу раненого питомца поступало.

- Данное сообщение, поступившее от 12 октября в отдел полиции № 15, зарегистрировано. Проведение проверочных мероприятий поручено участковым. Гражданин, о котором идет речь, уже привлекался полицией к административной ответственности за нарушение тишины. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, - отметили в нижнесергинской полиции.

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