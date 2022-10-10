На Эльмаше живодер расстрелял кошку

Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге живодер выстрелил в кошку. Пострадавшего питомца покалечили 8 октября, в районе улицы Кобозева, рядом со школой № 114. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал хозяин раненой кошки Борис.

В тот день домашняя любимица по кличке «Тина» выбралась через окно на улицу в промежуток с 18:00 до 20:00. Хозяева заподозрили неладное, когда кошка не смогла самостоятельно вернуться домой.

- Она в панике прибежала домой. Самостоятельно не могла никуда запрыгнуть. Стали её проверять, увидели кровь на спине с открытой раной. Быстро увезли в клинику. Ей сделали операцию и достали пулю. Кошка на данный момент чувствует себя плохо. Она в стационаре, но улучшений практически нет, - рассказал владелец кошки Борис.

В настоящий момент, по словам Бориса, кошка отказывается от еды. На ее лечение владельцы потратили уже более 17 тысяч рублей. Ветеринары отмечают, что судя по глубине раны, живодер стрелял в упор. Хозяева пострадавшей кошки намерены обратиться к правоохранителям.

«КП-Екатеринбург» обратились за комментарием в екатеринбургскую полицию. По данному факту обращений не поступало.