На Урале пристраивают собаку, от которой отказались родственники умершей хозяйки

Собака по кличке Найда живет во дворе. Фото: читатель «КП»

В Верхней Пышме ищут нового владельца для брошенной собаки-дворняжки по кличке Найда. Когда-то за ней ухаживала пожилая пенсионерка. Но полгода назад бабушки не стало. Ее опустевший дом на улице Свердлова наследники выставили на продажу, и даже нашли жильцов на аренду.

- Они жили в доме, а собаку держали в огороде. Подкармливали ее. Но 5 октября они решили съехать. Собаку так и оставили во дворе. Это очень частое явление. Мы узнали об этом, связались с родственниками умершей хозяйки, чтобы решить проблему. Они сами живут в квартире, но брать собаку к себе отказались. В приютах мест не оказалось. Родственники согласились, что надо отдать ее на передержку, но потом поняли, что такие финансовые расходы им не нужны, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Юлия.

Собаку подкармливает соседка. Фото: читатель «КП»

По словам волонтера, родственники хозяйки отметили, что ходить до этого дома им далеко. Поэтому отказались ухаживать за собакой. Питомицу просто оставили на произвол судьбы… Но ей на помощь подоспела знакомая хозяйки, которая живет в многоквартирном доме.

- Сейчас ее кормит женщина, которая лично знала ее хозяйку. Собачка к знакомым людям относится хорошо. Она идет на контакт, разрешает себя погладить, игривая. Но свою территорию она охраняет так, что чужаки не пройдут. Хоть «голос» подает звонко, но на людей не набрасывается, - продолжает волонтер.

Со знакомыми Найда очень приветлива и дружелюбна. Фото: читатель «КП»

Теперь волонтеры озадачены вопросом поиска новых владельцев для Найды. Ее возраст чуть больше года. Волонтеры стерилизуют питомицу перед отъездом в новый дом. Будущему хозяину даже привезут верного друга по области бесплатно. Правда, есть еще одно важное условия для пристроя – владельцу должно быть не меньше 25 лет.

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