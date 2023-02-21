В Екатеринбурге пристроили кошку-инвалида из Донбасса, оставшуюся без хозяина

Трехцветную красавицу назвали Кубой. Фото: предоставлено героем публикации

В Екатеринбурге нашли хозяев для особенной трехцветной кошки по кличке Куба. Дело в том, что на Урал ее хозяин привез из Донбасса. А еще у кошки отсутствует задняя левая лапка. Но это не помешало ей резвиться и совершать невероятные кульбиты во время кошачьих забав. Тем не менее уже в марте она поедет в новый дом.

Волонтерам стало известно о кошке в январе. Тогда ее владелец, которому было около 50 лет, оказался на больничной койке. Ухаживать за Кубой стало некому.

- Эту кошку владелец привез в Екатеринбург из Донбасса. Почему и когда ей убрали лапку – остается непонятным. В его телефоне нет никаких отчетов о состоянии питомца. Мы изначально не знали ее клички, возраста. Сами решили назвать ее Кубой. Нам известно только, что ее хозяин попал в больницу 6 января. Он впал в кому, а 18 января скончался, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Татьяна.

Куба обожает точить коготки и она очень ласковая. Фото: соцсети

Первое время за ней ухаживали коллеги умершего мужчины. А потом судьбой трехцветной красавицы занялись волонтеры. Они забрали себе Кубу 20 января. А вскоре для нее нашлись хозяева.

- Родственников у умершего мужчины не было, а жил он на съемной квартире. Забрать кошку к себе в дом тогда никто не мог. У его коллеги аллергия, он обратился к нам за помощью. Что тут сказать… Когда кошечка поступила к нам, то она была неухоженная – ее шерстка была в перхоти и свалялась, а ушки ей не чистили. Она очень ласковая, добрая. Обожает, когда ей уделяют внимание и никогда не против того, чтобы поиграть. Отсутствие лапки ей не мешает ей прыгать в высоту, - уверяет волонтер.

Ранее в уральском поселке нашли квартиру, где пожилая женщина держала 37 кошек. Животных она брала к себе в дом из жалости. Теперь родственники женщины бьют тревогу – хозяйка не может ухаживать за такой огромной сворой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Урале пенсионерка скрывала от родных, что приютила в доме 37 кошек. Животным будут искать новых хозяев. (Подробнее)