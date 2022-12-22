В Кольцово из-за беременной пассажирки экстренно сел самолет из Москвы

Лайнер должен был приземлиться в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет, который следовал из Москвы в Иркутск. Выяснилось, что лайнер рейса S7–3021 запросил разрешение на посадку из-за одной из пассажирок.

- Борт сел в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажирки. По прилете она была госпитализирована в одну из городских больниц. Рейс уже вылетел в пункт назначения, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Кольцово.

В пресс-службе минздрава по Свердловской области рассказали, что по состоянию на 19.30 22 декабря 2022 года пассажирка самолета, выполняющего рейс Москва-Иркутск, доставлена в городской перинатальный центр. Находится под наблюдением медицинских работников.

Пассажирка самолета доставлена в городской перинатальный центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, в июне самолет «Уральских авиалиний» Бишкек - Санкт-Петербург совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в авиакомпании.

- Сработала сигнализация о неисправности навигационной системы. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Екатеринбурге до выяснения причин, - сообщили там.

В аэропорту Кольцово «КП-Екатеринбург» подтвердили экстренную посадку. Речь идет о рейсе U6-2878. Он выполнялся самолетом Airbus 320-211.