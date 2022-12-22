Травмы были тяжелыми: скончался хозяин квартиры, сгоревшей на Чайковского

Почти месяц медики боролись за жизнь хозяина сгоревшей квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГКБ №40 скончался хозяин квартиры, сгоревшей 29 ноября в доме на Чайковского, 12. В медучреждение Виктора доставили после того, как спасатели вытащили его из объятого пламенем задымленного помещения. Почти месяц медики боролись за его жизнь.

- Доктора боролись, но ожоговые травмы изначально были очень тяжелыми, кроме того, повлияло сильное отравление угарными газами, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГКБ №40.

Напомним, во время пожара помимо Виктора еще два человека пострадали и два погибли. «КП-Екатеринбург» побывала на месте ЧП и поговорила с очевидцами и жильцами дома, где вспыхнула квартира. Они рассказали о ее хозяине, который на тот момент находился в больнице.

Так выглядела квартира Виктора после пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Он один жил. Пил постоянно, - рассказал Альберт, житель дома. - Он пенсионер. Но подрабатывал охранником в супермаркете. Не в зале стоял, а с торца.

Как объясняли жильцы, сам дом на Чайковского, 12, когда-то был построен для сотрудников типографии «Уральский рабочий». Поэтому практически все жильцы старшего возраста когда-то работали вместе. У Виктора в типографии работала жена. Но около 20 лет назад она и его уже взрослый сын погибли в аварии.

- Они с Украины были. Лет 20 назад, когда их сын уже закончил 11 класс и поступил в институт, они летом втроем поехали к родственникам погостить. На встречку выехали и попали под КамАЗ, - рассказывает жительница дома Венера. - Виктор-то жив остался - ни царапины. А жена и сын, сидевшие с другой стороны машины, погибли. Так он и вернулся один.

По словам соседей, Виктор злоупотреблял алкоголем Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам людей, знающих Виктора, после этого мужчина и начал злоупотреблять алкоголем. Также соседи рассказывали, что в его квартире якобы уже случались пожары, но не такие сильные, как в этот раз.

Следственный комитет России после случившегося возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3, ст.109 УК РФ).

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