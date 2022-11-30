Следователи повторно пришли в сгоревшую квартиру, чтобы изъять на исследование бытовую электротехнику Фото: СУ СКР по Свердловской области

Пожар в многоэтажном доме на улице Чайковского обернулся уголовным делом. Пламя вспыхнуло в понедельник, 28 ноября, в угловой квартире на третьем этаже. По словам соседей, в ней жил одинокий пенсионер, злоупотреблявший алкоголем. Сам он выжил, но был госпитализирован. Огонь не пошел дальше одной квартиры, но едкий дым поднялся до самого верхнего этажа – девятого. В итоге погибли 24-летняя девушка и 66-летняя женщина. Они надышались дымом, когда вышли в задымленный подъезд.

Сегодня, 30 ноября, стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3, ст.109 УК РФ)

В сгоревшей квартире изъяли электрические приборы Фото: СУ СКР по Свердловской области

- По данным следствия, погибшими в результате пожара являются две местные жительницы – женщины 1998 и 1956 годов рождения, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Их смерть, по имеющимся сведениям, наступила в результате отравления продуктами горения, полученного ими во время нахождения в указанном многоквартирном доме в момент пожара, сопровождавшегося обширным задымлением коридоров с 1 по 9 этаж.

Во вторник следователи и криминалисты пришли в сгоревшую квартиру, чтобы выяснить причину пожара. Так, на распространенном Следственным комитетом видео можно увидеть, что они вынесли из квартиры несколько бытовых приборов – в том числе электрообогреватель. По одной из версий, именно из-за его неисправности и начался пожар.

Помимо электронных приборов на исследование из квартиры взяли проводку Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Был проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружен и изъят ряд предметов – обогреватель, фрагменты проводки, электроприборы, - объясняют в СУ СКР по Свердловской области. – Назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские для определения точных причин смерти погибших и степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших людей, а также пожарно-техническая экспертиза – для выяснения непосредственной причины произошедшего возгорания.

В полиции уточняют, что владельца сгоревшей квартиры госпитализировали в ожоговый центр 40-й горбольницы. У него ожоги 2-3 степени.

По одной из версий, пожар мог начаться из-за неисправности электрического обогревателя Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Это местный житель, гражданин Хазов 1957 года рождения, - уточняет пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - В настоящее время он находится в ожоговом шоке, на искусственной вентиляции легких.

Также в сгоревшей квартире пострадал еще один мужчина. У него тоже ожоги. Но его личность еще устанавливается.

- В ГКБ №14 госпитализирована женщина, с предварительным диагнозом отравление угарным газом, - добавляет Валерий Горелых. - Сотрудники полиции, МЧС и СКР отрабатывают различные версии ЧП. Среди них короткое замыкание электропроводки из-за возросшей нагрузки после наступивших морозов, а также неосторожное обращение с огнем.

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