«Если бы не Ваня, я бы тоже умер»: друг 22-летнего жителя Верхней Пышмы, застреленного в Приэльбрусье, рассказал, как все произошло

Ивану Катаеву было 22 года. Фото: соцсети

Печальная новость пришла из Приэльбрусья. Там погиб 22-летний уроженец Верхней Пышмы Иван Катаев. Вместе с друзьями он отправился туда в путешествие. Как рассказывают очевидцы, на одной из баз отдыха 30 марта он получил огнестрельное ранение, из-за которого вскоре скончался.

- Мы просто снимали частный дом, отдыхали. На территории нашего дома в машине сидели и пили два мужчины, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Эдуард, друг Ивана. - Они звали нас с ними отдохнуть, хотели познакомиться, выпить. Мы вежливо отказывались. Договорились, что они будут отдыхать там, на территории нашего дома сами по себе и не мешать нам. А мы будем в доме.

Изначально в СМИ появлялась информация, якобы незнакомые мужчины пытались приставать к девушке, которая была вместе с Иваном и Эдуардом, из-за чего случилась драка, после которой один из злоумышленников и взялся за ружье. Но, по словам очевидцев, никакого конфликта из-за девушки на самом деле не было.

Дома у Ивана остались родители, братья и племянники. Фото: соцсети

- В один момент они просто постучали, я открыл дверь. За мной стоял Иван, - вспоминает Эдуард. - Один из этих мужчин стал держать дверь, другой достал пистолет и начал по нам стрелять. Лишь чудом я не умер - у меня два касательных попадания по шее. Ване не повезло и он погиб. И если бы не Ваня, то умер бы и я. Благодаря тому, что он пошел к двери вместе со мной, стрелявший мужчина переключился на него. Ваня спас мне и остальным восьми людям, отдыхавшим с нами и находившимся в этот момент в доме, жизнь.

По словам близких, Иван Катаев работал банковским служащим и мечтал покорить Эльбрус. Он был не женат. Дома у него остались родители, братья и племянники.

Получить комментарий по инциденту в полиции Кабардино-Балкарской республики к настоящему моменту не удалось. По словам Эдуарда, злоумышленников задержали в течение часа после случившегося, так как один из очевидцев записал номер их машины и передал его полиции.

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