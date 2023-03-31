«Этот дом проклят»: на Урале женщина с ребенком-инвалидом ютится в полуразрушенном садовом домике

Светлана и Кирилл живут здесь уже три года. Фото: предоставила Светлана Калиниченко

Когда в саду отключают электричество, то жизнь 50-летней Светланы и ее 13-летнего сына Кирилла превращается в испытание. Семья уже три года живет в неблагоустроенном садовом домике в Березовском. В нем нет туалета, горячей воды, периодически в садовом товариществе отключают электричество, и тогда семья лишается тепла. А недавно Светлана проснулась от едкого запаха оплавленных проводов и предотвратила едва не начавшийся пожар. Переехать в другое жилище у семьи возможности нет. Светлана Калиниченко рассказала «КП-Екатеринбург», как она с сыном-инвалидом оказались в трудной жизненной ситуации.

Светлана уверяет, что сначала нужно сделать хотя бы фундамент. Фото: предоставила Светлана Калиниченко

СЫН ПОМОГАЛ С РЕМОНТОМ

Кирилл появился на свет здоровым мальчиком, но кровоизлияние в мозг на 5-й и 7-й день жизни привело к тому, что сейчас он не может говорить и двигаться. У 13-летнего мальчика: ДЦП, поражение нервной системы, судороги, не сохранен интеллект. Но именно Кирилл заставляет женщину каждое утро находить смысл жизни. Муж Светланы погиб еще в 2010 году на работе, Кириллу тогда был всего лишь год.

Кирилл и Светлана выживают на пособия и пенсии. Фото: предоставила Светлана Калиниченко

Когда они заезжали в садовый домик, то старший сын Иван Светланы взял кредит и помог с ремонтом. Бытовые хлопоты не были настолько тяжелыми, ведь он был рядом. Но Ивана не стало в 2020 году. После его смерти женщина вступила в наследство и узнала, что у него были долги в разных банках и отделениях микрозаймов. Общая сумма долга перевалила за миллион. И теперь все счета Светланы заблокированы. Ведь вместе с домом в наследство ей достались и долги сына.

- Этот дом проклят, другого объяснения у меня нет. На днях в нем едва не произошел пожар. Хорошо, что я вовремя почувствовала запах обожженной пластмассы. Страшно подумать, что мы с Кириллом могли бы не проснуться и сгореть. Электрик сказал, что с проводами здесь беда и делали все на скорость, а не на совесть, - вздыхает Светлана Калиниченко. - А зимой совсем беда: мы спим в куртках и валенках. Ладно я хоть шевелиться могу. А Кирилл сам не может двигаться и постоянно замерзает. Если в саду отключают электричество, то остаемся без тепла, воды. Было дело, даже готовила сыну кашу на мангале, ведь деваться было некуда.

Когда в доме нет электричества, то еду приходится готовить на мангале. Фото: предоставила Светлана Калиниченко

СТРЕСС ЗАБИРАЕТ ПОСЛЕДНИЕ СИЛЫ

Все свое время Светлана посвящает уходу за Кириллом, поэтому оставить его и выйти на работу она не может.

- Кирилл испытывает боли в мышцах, у него постоянные судороги. Он сейчас на домашнем обучении. Ждет каждый раз, когда к нему придет его учительница. Я сама стараюсь проводить домашнюю реабилитацию сыну, делать упражнения хоть какие-то, но здесь нужен профессионал. Так и приходится выбирать: либо здоровье сына, либо ремонт жилья. Я будто постоянно ищу выход из лабиринта проблем, - говорит женщина.

Ребенку нужны занятия с профессиональными реабилитологами. Фото: предоставила Светлана Калиниченко

Едва ли не каждый день Светлана заполняет заявки в благотворительные фонды, чтобы получить помощь. Семью, попавшую в западню, выручает инклюзивный клуб волонтеров «Искорка добра» и его руководитель Татьяна Каминская. Пенсия по инвалидности у Кирилла около 19 тысяч рублей, а его мама получает выплату по уходу за ним – 13 тысяч рублей. Эти деньги Светлана получает в отделении почты. Накопить на ремонт при постоянных тратах на ребенка-инвалида у Светланы не получается.

- В январе у нас почти на сутки отключили электричество, а затем разморозилась вся система отопления, встал электрокотел. Кирилла тогда укутала в два пледа, а сама спала в куртке. Но поняла, это не выход и сняла квартиру на сутки. Конечно, пока мне под силу ухаживать за Кирюшей… но время идет, я не молодею и чувствую, что стресс забирает у меня последние силы, - вздыхает женщина..

Предварительная стоимость ремонта в доме у Светланы и Кирилла обойдется в сумму около 300 тысяч рублей. Сбор средств ведет руководитель объединения «Искорка Добра» Татьяна Каминская в социальной сети «ВКонтакте» в группе Кирилла Калиниченко. Семья будет рада получить любой отклик от уральцев.