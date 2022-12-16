Женщина хотела побыть наедине Фото: группа во «ВКонтакте» ОМВД России по Североуральску

В Североуральске завершили поиски 42-летней Юлии Трошиной, которая 12 декабря села в свой Mitsubishi Lancer и уехала в неизвестном направлении.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых в поисковых мероприятиях, направленных на определение местонахождения пропавшей таксистки было задействовано порядка 70 представителей ОВД Североуральска.

- К счастью, фигурантом криминальной истории она не стала. Помимо сотрудников полиции за ее судьбу волновались гражданский муж и двое несовершеннолетних детей. Инспекторы Госавтоинспекции обнаружили ее по ориентировке в легковом автомобиле Mitsubishi на территории Серова, - уточнил в разговоре с «КП-Екатеринбург» полковник Горелых.

Женщину опросили в установленном порядке. По данным полиции с ней все в порядке.

- Сыщики обнаружили у нее четыре sim-карты, которые были отключены. Для связи с внешним миром она приобрела еще и пятую sim-карту, о которой никто не знал. Предполагаемой причиной отключения от всего мира и родных стало желание побыть наедине…- добавил руководитель пресс-службы областного главка полиции. - Главное, что она жива и здорова и что ее родные скоро ее увидят.

В настоящее время Юлия Трошина дает показания в районном отделении полиции. Поисковым мероприятиям дан отбой.

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