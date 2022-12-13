Пропавшую девочку нашли ранним утром Фото: Алексей БУЛАТОВ

С собой зеленый рюкзак зеленого цвета… первое, что бросается в глаза в ориентировке на поиск 13-летней девочки, которая накануне, 12 декабря, не вернулась домой из школы в Верхней Пышме. В темноте это особенно важная деталь. А поиски ребенка как раз начались, когда уже стемнело.

- Заявка поступила вечером. Почти сразу был развернут штаб на месте. Наши ребята искали девочку всю ночь по городу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

К волонтерам обратились забившие тревогу родители девочки, когда их дочка перестала отвечать на звонки, и при этом подозрительно долго не возвращалась после уроков. Позвонили они и в полицию.

Как рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский», их сотрудники сразу были ориентированы на розыск ребенка. В том числе стражи порядка обошли и обзвонили родственников и ровесников девочки.

- Обследованы близлежащие дома и участки по улицам и приближенным камерам по передвижению девочки, - добавили в полиции.

Ранним утром девочку нашел один из волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт». Возможно, заметил тот самый яркий зеленый рюкзак. К счастью, с ней все было в порядке. Волонтер сообщил о местонахождении ребенка полицейским, а они в свою очередь передали школьницу родителям.

- В отношении девочки противоправных действий не совершалось. С мамой и девочкой проведена профилактическая беседа, - сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский».

По какой причине девочка не вернулась домой после школы, не известно. В полиции отмечают, что семья ранее на учете в ПДН не состояла и характеризуется положительно.

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