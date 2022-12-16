В Североуральске завершили поиски 42-летней женщины на иномарке

Женщину нашли спустя четыре дня Фото: группа во «ВКонтакте» ОМВД России по Североуральску

В Североуральске завершили поиски 42-летней Юлии Трошиной, которая 12 декабря села в свой Mitsubishi Lancer и уехала в неизвестном направлении.

- Всем спасибо! Найдена, жива! - сообщили в группе во «ВКонтакте» ОМВД России по Североуральску.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых ни в какую криминальную историю женщина не попала.

- Нашли таксистку сотрудники полиции из подразделения Госавтоинспекции Серова. В ближайшее время она вернется к граджданскому мужу и двум несовершеннолетним детям, - уточнил «КП-Екатеринбург» полковник Горелых.

Напомним, в поселке Зюзельский Полевского городского округа пропала 37-летняя Виктория Лукина. 15 декабря она ушла из дома и не вернулась. Ее поисками занимаются полицейские и волонтеры. Отмечается, что женщина дезориентирована и может находиться в другом городе.

Ранее мы писали о поисках 37-летней Юлии Григорьевой, которая пропала три года назад. Последний раз ее видели возле кафе на Старой Сортировке.