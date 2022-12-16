На Урале пропала 37-летняя женщина

Фото: ЛизаАлерт

В поселке Зюзельский Полевского городского округа пропала 37-летняя Виктория Лукина. 15 декабря она ушла из дома и не вернулась. Ее поисками занимаются полицейские и волонтеры.

- Была одета в красный пуховик, розовую шапку, черные горнолыжные штаны, черные ботинки на меху, - сообщается в ориентировке «ЛизаАлерт».

Отмечается, что женщина дезориентирована и может находиться в другом городе.

Напомним, в Североуральске полиция разыскивает 42-летнюю Юлию Трошину, которая села в свой Mitsubishi Lancer и уехала в неизвестном направлении. Женщина уехала из дома 12 декабря около 15:00, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.