В Североуральске пропала 42-летняя женщина на иномарке

Фото: пресс-служба ОМВД России по Североуральску

В Североуральске полиция разыскивает 42-летнюю Юлию Трошину, которая села в свой Mitsubishi Lancer и уехала в неизвестном направлении. Женщина уехала из дома 12 декабря около 15:00, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.

- Автомобиль цвета мокрый асфальт, бампера и капот черного цвета. Если вы располагаете информацией о местонахождении женщины или видели ее, просим Вас незамедлительно сообщить по телефонам дежурной части ОМВД России по Североуральску: 8 (34380) 3-42-20; 3-11-02 или 02, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Североуральску.

Ранее в Екатеринбурге в районе ЖБИ пропал 54-летний Илья Чечерин. О местонахождении мужчины ничего не известно с 8 декабря. Его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- Особые приметы: носит очки с диоптриями, продолговатый шрам на нижней губе, отсутствуют несколько передних зубов, хромает при ходьбе, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».