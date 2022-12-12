В Екатеринбурге пропал 54-летний мужчина

Поисками мужчины занимаются сотрудники полиции и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе ЖБИ пропал 54-летний Илья Чечерин. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 8 декабря. Его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- Особые приметы: носит очки с диоптриями, продолговатый шрам на нижней губе, отсутствуют несколько передних зубов, хромает при ходьбе, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

В день пропажи мужчина был одет в черные ботинки, синие джинсы, свитер оливкового цвета и черный пуховик с капюшоном. С собой у него была черная сумка через плечо.

Если вы знаете, где может находиться Илья Чечерин, сообщите в отдел полиции №2 по телефону +7 (343)356-42-02 или по телефонам, указанным в ориентировке.

Фото: ПСО "Прорыв"

Напомним, ранее мы писали, что волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» подключились к поискам пропавшей под Новоуральском 43-летней Анны Жилинской. Последний раз женщину видели в селе Тарасково 30 ноября, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.