Волонтеры подключились к поискам пропавшей под Новоуральском 43-летней женщины

Последний раз женщину видели в селе Тарасково. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» подключились к поискам пропавшей под Новоуральском 43-летней Анны Юрьевны Жилинской. Последний раз женщину видели в селе Тарасково 30 ноября, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.

- Приметы женщины: рост 163, плотного телосложения, волосы темные, длинные, лицо овальное, глаза карие. К сожалению, нет никакой информации, во что она была одета в день исчезновения, - сообщают добровольцы.

Ранее розыском уралочки начали заниматься сотрудники полиции.

Если вы знаете о местонахождении Анны, сообщите об этом в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский по тел.: 8 (34370) 4-57-57, 8 (922)153-15-57.

Также вы можете обратиться по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или сообщить любую информацию по телефону «112».