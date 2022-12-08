На Урале пропала 43-летняя женщина

Женщина пропала 30 ноября Фото: vk.com/police_nvk

В селе Тарасково Свердловской области пропала 43-летняя Анна Жилинская. О ее местонахождении ничего неизвестно с 30 ноября. Она ушла из дома на улице Совхозной и пропала. В поисках женщины задействованы сотрудники полиции.

Приметы женщины: рост 163, плотного телосложения, волосы темные, длинные, лицо овальное, глаза карие.

Если вы знаете о местонахождении Анны, сообщите об этом в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский по тел.: 8 (34370)4-57-57, +79221531557.

Напомним, в Екатеринбурге больше недели разыскивают 22-летнего парня. Семен Быстрых ушел из дома 30 ноября и пропал. Его поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции.