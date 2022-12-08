Семен Быстрых пропал 30 ноября Фото: ЛизаАлерт
В Екатеринбурге больше недели разыскивают 22-летнего парня. Семен Быстрых ушел из дома 30 ноября и пропал. Его поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции.
Во что был одет Семен Быстрых в день пропажи, не известно. Как сообщается в ориентировке «ЛизаАлерт», молодой человек может находиться в другом городе.
Приметы:
Рост: 180 см
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: карие
Волосы: черные
Если вы знаете, где может находиться Семен Быстрых, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке.
Фото: ЛизаАлерт