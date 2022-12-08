Семен Быстрых пропал 30 ноября Фото: ЛизаАлерт

В Екатеринбурге больше недели разыскивают 22-летнего парня. Семен Быстрых ушел из дома 30 ноября и пропал. Его поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции.

Во что был одет Семен Быстрых в день пропажи, не известно. Как сообщается в ориентировке «ЛизаАлерт», молодой человек может находиться в другом городе.

Приметы:

Рост: 180 см

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: черные

Если вы знаете, где может находиться Семен Быстрых, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке.