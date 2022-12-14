«Когда нам кричат "москали", мы делаем музыку погромче»: Михаил Турецкий – о концертах за рубежом

«Нужно не выпячивать патриотизм, а просто выполнять свой долг», - уверен Михаил Турецкий. Фото: из архива Михаила Турецкого

«Хор Турецкого» востребован уже больше 30 лет. Сейчас артисты, поддержавшие спецоперацию, продолжают собирать аншлаги как в России, так и за рубежом. 17 декабря коллектив выступит в уральской столице. Перед предстоящим концертом Михаил Турецкий рассказал «КП-Екатеринбург», кого считает истинными патриотами, о неудачных попытках украинских сторонников сорвать концерты «Хора Турецкого» в Израиле и что поможет SHAMAN войти в историю.

«Хор Турецкого» собирает аншлаги и в России и за рубежом. Фото: из архива Михаила Турецкого

«МЫ НЕ ВЫПЯЧИВАЕМ ПАТРИОТИЗМ»

- Вы недавно вернулись из тура по Южной Америке и Израилю. Как вас встречают зрители за рубежом?

- Зрители встречают очень тепло. Да, не обходится без каких-то выкриков. На концерте в Венгрии кричали: «маскали, валите отсюда». Но я в такие моменты обычно говорю: «Музыку погромче сделайте».

На другом концерте зритель поднял украинский флаг, а я его очень вежливо пригласил прямо на сцену. Он поднялся, думая, что сейчас сорвет нам выступление, и тут я говорю: «А теперь спойте с нами русскую песню». Тут же на сцене поднимают и российский флаг, и на территории третьей страны Россия и Украина вдруг снова оказываются рядом. Наверняка, когда-нибудь так и будет, и западные партнеры уже не смогут этому помешать. Хочется решать эти вопросы через какой-то юмор и доброту, а не через скандалы и агрессию.

И тогда даже те люди, которые были настроены агрессивно, на наших концертах меняют свою точку зрения, расслабляются и понимают, что не все так, как им рисует западная пресса, и в конце концерта аплодируют стоя.

Конечно, если зрители совсем агрессивно себя ведут, охранники деликатно их выводят из зала.

- Тем не менее, вы говорили, что тур по Южной Америке был одним из самых сложных. Что в нем произошло?

- Были попытки помешать концертам за определенное финансирование со стороны украинских сторонников. Во время концерта в Мехико возле филармонии, в которой у нас проходило выступление, стояла огромная демонстрация людей с украинскими флагами, чтобы отпугнуть зрителей.

А в Гвадалахаре мы получили разрешение выступить на центральной площади и уже арендовали оборудование, но за два дня до концерта нам отказали, потому что поступили обращения к муниципалитету и украинскому посольству. Но мы обратились за помощью, и губернатор штата одобрил нам новую площадку в городе Сан-Луис-Потоси. Мы организовали новый концерт практически за 48 часов и в результате собрали полный зал.

Михаил Турецкий признается, что выступлениям коллектива за границей не раз пытались помешать. Фото: из архива Михаила Турецкого

- Почему «Хор Турецкого» так упорно борется за то, чтобы эти концерты состоялись?

- После концерта в Сан-Пауло ко мне подошла женщина и говорит: «Я была на вашем концерте в Одессе, а теперь здесь живу. Я так вам благодарна за то, что вы сохранили дипломатию, лояльность и несете в массы культуру, которая нас всех объединяет. У нас тут кроме злобы и вражды ничего не осталось. Спасибо, что держите нейтралитет». В такие моменты я понимаю, что мы способны растопить сердца практически любого зрителя и именно в этом и заключается наша миссия. Мы делаем это не назойливым патриотизмом, а романтикой песен, чувством общей ностальгии. Я не боюсь никакой аудитории. Я бы и в Киеве выступил на центральной площади, но меня просто могут там застрелить. Хотя, мне кажется, я и там бы растопил лед.

- Недавно вы сказали такую фразу: «Мы честные, мы себе букву Z во лбу не нарисовали, как многие сегодня пристраиваются к ситуации».

- Я имел в виду, что наш патриотизм заложен в нашей ДНК. Совсем не обязательно его выпячивать, нужно просто ему следовать. Я – сын фронтовика, который закончил войну в Берлине. Моя мама, будучи еврейкой, единственная чудом уцелела, когда ее семью закопали живьем. Ей тогда было всего семнадцать лет. Поэтому топить за победу над фашизмом я буду до конца своих дней.

Артисты «Хора Турецкого» не боятся выступать пере любой публикой. Фото: из архива Михаила Турецкого

«Я – УМНЫЙ ЕВРЕЙ И ЯРЛЫКИ НЕ ВЕШАЮ»

- А кого-то из российских звезд считаете не искренними патриотами?

- Я так глубоко не копаю. Я же умный еврей – не буду вешать ярлыки. Я никогда не слышал, чтобы мой папа кого-то осуждал, особенно за глаза. Он относился с одобрением к людям, которые, по его мнению, были этого достойны, а на остальных время не терял и обходил их стороной. Поэтому и прожил почти 97 лет. Вот и я других осуждать не хочу. Каждый борется за место под солнцем своим путем. Есть те, кому кроме патриотизма продать больше нечего. Но если это продается, значит, это кому-то нужно.

- А кого из артистов вы бы назвали истинными патриотами?

- Это первые линии, которые 20-30 лет уже работает на эстраде, те, кто не уехал. Любое имя возьми – это истинные патриоты.

- Сейчас очень популярен певец SHAMAN. Он на сцене совсем недавно, но его все считают патриотом. Как думаете, его большое будущее ждет?

- Если правильно распорядится своим талантом, войдет в историю. Тут важно полюбить не себя в искусстве, а искусство в себе. Сейчас он нашел форму исповеди, на которую реагируют люди. А дальше увидим. Потому что я не удивлюсь, если через пять лет это имя уже никто не вспомнит, а может и через 15 он будет мега-звездой.

Михаил Турецкий предпочитает никого не осуждать, а просто делать свое дело. Фото: из архива Михаила Турецкого

- У вас, я так понимаю, ни с кем не испортились отношения на фоне спецоперации?

- Мне повезло. Со мной в открытую схватку никто не вступал. А сам я не лезу ни к кому в душу. С Максом Галкиным*, например, как были достаточно прохладные деловые отношения, такими и остались. Но мне ничего не стоит позвонить Максу* и поздравить его с днем рождения, и я хотел это сделать, но забыл. Алла Борисовна Пугачева на мои возгласы и желание с ней сотрудничать обычно не реагировала. Так что мне не надо портить отношения с теми, с кем этих отношений итак не было (Смеется).

- У вас не возникает мыслей, что вам стыдно радоваться жизни, пока мобилизованные находятся в зоне СВО?

- У меня та мера радоваться жизни, за которую точно не стыдно. У меня внутри столько тараканов и грусти от того, что происходит. Я радуюсь жизни, когда мне эту радость надо передать людям, пришедшим на мои концерты, потому что они хотят испытать положительные эмоции. А на душе у меня абсолютно по-разному может быть.

- А где вы берете силы, чтобы отдавать положительные эмоции?

- Общение с людьми, с которыми мне хорошо и комфортно. Лес, тренажерный зал, культура и семья. Это меня держит на плаву.

*признан иностранным агентом в РФ.

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