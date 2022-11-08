«Русский солдат не испытывает наслаждение от мести»: Владимир Машков оценил героизм бойцов СВО

Владимир Машков помогает бойцам СВО с самого начала спецоперации Фото: Ольга ЮШКОВА

Владимир Машков оценил героизм участников специальной военной операции. Актер приехал в Екатеринбург на несколько дней с премьерой спектакля «Ревизор», а также чтобы провести трехдневное прослушивание уральцев в Московскую театральную школу Олега Табакова.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» артист также рассказал о недавнем визите к раненым в зоне СВО солдатам.

- Театр Олега Табакова постоянно помогает бойцам СВО. Не так давно мы были в военном госпитале Бурденко, разговаривали с ребятами. Это парни и мужчины удивительной силы и удивительного великодушия. Русский солдат не испытывает наслаждения от мести. Он делает свое дело. Это его отличительная черта, - заявил актер.

Владимир Машков также заявил о готовности встретиться с ранеными бойцами СВО в Екатеринбурге.

Народный артист России восхищен российскими бойцами Фото: Ольга ЮШКОВА

- У нас здесь просто очень плотный график. Если будет такая возможность, то я с большим удовольствием навещу военных. Это наш общий долг. Даже Владимир Владимирович скоро обратиться ко всем. А я знаю, с чем он обратиться. С тем, что боль наших солдат должна стать нашей. Мы должны разделить их тяготы. Их победа – наша победа, - уверен Владимир Машков.

Народный артист России также заявил, что в качестве режиссера пока не готов снять фильм о героях СВО.

- Вы знаете, сейчас об этом много говорят и уже появляются фильмы. Бесспорно, такие фильмы должны быть. Но мы внутри этой истории сейчас. Для того, чтобы рассказывать о таких событиях величайших, нужно от них чуть-чуть отдалиться. И писать об этом должны люди, которые это прошли. Я пока не готов, - рассказывает Владимир Машков.

Премьера спектакля «Ревизор» пройдет в Екатеринбургском театре юного зрителя 9 и 10 ноября. Владимир Машков сыграет в нем роль Городничего. Роль его супруги исполнит актриса Алена Лаптева, а Хлестакова сыграет молодой и талантливый актер Владислав Миллер.

Прослушивание в Московскую театральную школу Олега Табакова продлится три дня – с 11 по 13 ноября.

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