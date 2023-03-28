В суде Нижнего Тагила решили, с кем будут проживать дети уральца, у которого приставы забрали дочь

Судебные приставы забирали ребенка с участием органов опеки и психолога. Фото: предоставлено мамой девочки

В суде Нижнего Тагила решили, с кем будут проживать дети уральца Олег Кохичко, у которого в начале марта приставы силой отобрали семилетнюю дочь.

Мужчина, который развелся со своей женой, не хотел отдавать ей их общую несовершеннолетнюю дочку. Девочка должна была вернуться к маме в Челябинск еще 29 января, однако до 3 марта отец прятал ее, не подпуская к ребенку мать. Уралец был уверен, что ребенка у него забрали незаконно.

- Больше месяца муж укрывал детей не только в доме в Нижнем Тагиле, но и у старшей дочери от прошлого брака в Екатеринбурге. Они оба занимались тем, что настраивали против меня детей. Говорили, что я наркоманка и алкоголичка. Дошло до того, что мне младший сын написал «ты меня больше не увидишь, мразь». Уверена, что ребенок такое может написать только с подачи взрослых, - рассказывала бывшая жена Олега Кохичко.

Отчаявшись, мужчина обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Фото: скришот видео

Мужчина в свою очередь утверждал, что экс-супруга неоднократно бросала детей и уходила от них. Отчаявшись, он обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

- Правоохранительные органы Нижнего Тагила не принимают действий в защиту меня и моих детей. Александр Иванович, я надеюсь, что вы изучите документы, и на основании этих документов вы сможете решить, с кем останутся дети, - заявил мужчина в видеообращении.

Всего у Олега с бывшей женой три общих ребенка: двое мальчиков и девочка. И вот накануне в суде решили, что все трое будут жить с отцом, а матери назначили алименты.

- Мы решением суда довольны, во время слушаний было доказано, что детям лучше проживать вместе с отцом. При этом мать этих детей заявила, что будет подавать апелляцию, однако все-таки считаем, что справедливость восторжествовала, - рассказала «КП-Екатеринбург» юрист Юлия Липинская.