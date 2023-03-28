На Урале врачи спасли девушку, у которой после ДТП зуб застрял в бронхе

Операцию врачи делали без разреза. Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Врачи районной больницы города Артемовский провели сложную операцию, чтобы извлечь зуб из бронха пациентки. 25-летняя девушка еще в январе в серьезное ДТП и получила травму головы. А потом, на дополнительном обследовании выяснилось, что после аварии в бронх пациентки попал зуб. Информацию об этом сообщили в региональном Минздраве.

- Случай редкий даже для специализированных клиник. В операционных и в диагностическом блоке, есть всё необходимое для подобной медицинской помощи, - рассказал начальник службы оказания круглосуточной стационарной медпомощи хирург Денис Карташов. - Для обследования и лечения пациентки был использован практически весь арсенал медтехники.

Пациентку отправили на компьютерную томографию, которая показала, что зуб находился в левом бронхе. В этом случае он мог спровоцировать воспаление, которое, в конечном счете, привело бы к разрыву легкого. Так, молодая девушка могла попросту задохнуться.

Специалисты перед операцией проконсультировались с пульмонологами. Вместе они приняли решение оперировать девушку без разреза и под местной анестезией. Медики ввели пациентке через гортань трубку видеобронхоскопа. После чего завели в бронх проводник и корзину Дормиа, которой захватили зуб и вытащили его. Весь процесс выполнялся под контролем хирургической рентгеновской системы.

Теперь жизни пациентки ничего не угрожает.