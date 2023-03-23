Археологи обнаружили в уральской глубинке артефакты древней цивилизации

Сергей Иванов на фото с останками древних костей. Фото: Сергей Иванов

Археологу-любителю Сергею Иванову из Верхней Салды вместе с его сыном удалось отыскать артефакты времен каменного века. Помог им в этом известный российский ученый, археолог и педагог Юрий Сериков из Нижнего Тагила.

В итоге, теперь прямо в квартире Сергея расположилась экспозиция музея археологии.

АРТЕФАКТЫ СПРЯТАНЫ НА ДНЕ

Началось все летом 2019 года, когда воду в местном пруду спустили. Оказалось, что на дне было спрятано множество орудий для охоты и быта, которыми пользовались люди из племен, жившие в каменном веке. Найти эти изделия раньше не получалось из-за воды.

- Мой друг отправился по берегу нашего Верхнесалдинского пруда прогуляться по лесу. Он наткнулся на артефакты уже подальше от городской черты. Это были топоры, каменные наконечники, кости. Но я узнал это через несколько недель, когда вода уже поднялась, - вспоминает Сергей Иванов.

Через некоторое время вода спустилась на Нижнесалдинском пруду, который буквально в нескольких километрах. Он предложил сыну Федору рвануть на берега и попробовать поискать что-то интересное.

- Сначала не находили ничего. Но потом наткнулись с Федей на каменный топор и заготовку большого каменного ножа на дне речки около деревни Нелоба, вблизи к Верхней Салде, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Сергей Иванов.

Находка Сергея, его сына и Юрия в 2021 году. Фото: Сергей Иванов

Археологи-любители поняли, что находятся на месте стоянки племени из каменного века. Просматривали каждые сто метров по берегу. Им удалось найти множество древностей, поэтому понадобилась помощь специалиста.

- Мы обратились к профессиональному археологу, публикации которого переведены на разные языки. Это Юрий Сериков, к нашему счастью, он проживает в Нижнем Тагиле. Он начал нам помогать. Все наши находки проходят через его руки. Он консультирует, объясняет, что нужно оставить, а что можно выбросить, - говорит Сергей.

НАСТОЯЩЕЕ ОТКРЫТИЕ

Поиски привели исследователей к нескольким местонахождениям следов древнего человека. На месте одного поселения нашли около двух тысяч останков орудий и предметов быта. Каждое местоположение, где находились древности, команда документировала и наносила точки на картах.

Благодаря тщательному анализу археолога Юрия Серикова удалось установить не только эпоху, но и определенные культуры разных племен.

- Эпоха мезолита, это 11-8 тысяч лет назад, сразу хорошо определяется по технике изготовления каменных наконечников. Древностей этого периода у нас около четырех. Какие-то предметы сходу Юрий определял к неолиту, следующему периоду каменного века. Он характеризуется каменным шлифованием и просверленными орудиями – 8-6 тысяч лет назад, - рассказывает любитель археологии.

Фрагмент керамики изделия из каменного века. Фото: Сергей Иванов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди находок группа исследователей наткнулась на по-настоящему уникальные вещи.

- Мы нашли две интересные подвески. Юрий Борисович назвал их уникальными. Среди таких же уникальных находок есть очень красивый наконечник дротика из серо-голубого кварца. Находка неместных племен, такого кварца на Урале никогда не встречали. Скорее всего, это был наконечник влиятельного вождя, а не простого члена племени. Все, что мы нашли, - 100% современное открытие, - говорит Сергей Иванов.

МУЗЕЙ В КВАРТИРЕ СВОИМИ РУКАМИ

Музей Сергей открыл в квартире, которая какое-то время пустовала. У его семьи нет цели присвоить всю коллекцию себе. Наоборот, Ивановы хотят призвать ученых, которые продолжат экспедиции на местности в поисках других открытий. Разместить огромное количество артефактов в местном Краеведческом музее временно возможности нет.

Стеллаж в музее Сергея Иванова. Фото: Сергей Иванов

Все стеллажи, полки, подсветка в музее-квартире Сергей собрал самостоятельно. Прийти и посмотреть на быт каменного века может любой.

Подлинность находок подтвердили специалисты из археологического музея в Екатеринбурге. У сотрудников был специальный, рекогносцировочный, иными словами, разведочный выезд на местность.

- Мы проводили первую рекогносцировку в устьях рек под Верхней Салдой, где достаточно большой памятник каменного века. Мы подтверждаем, что там есть абсолютно роскошные памятники, их омывает водой, нам нужно выяснить, насколько далеко от реки они уходят дальше в лес, - рассказала «КП-Екатеринбург» археолог из музея в Екатеринбурге Евгения Гончарова.

Стеллаж в музее Сергея Иванова. Фото: Сергей Иванов

По ее словам, Сергей Иванов поступил максимально верно: не нарушая культурного слоя, он совместно с ученым бережно собирает вещи на размытой водой части памятников.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ АРТЕФАКТ

По большому счету, все эти вещи следует хранить в государственных археологических музеях. Но пока у Сергея нет возможности передать находки государству.

- Сейчас принять артефакты временно музей не может по законодательству, пока не пройдут все официальные процедуры. Такие сложные меры сделаны для того, чтобы «черные копатели» не пытались продавать то, что им удалось найти с металлоискателем, - уточняет Евгения.

По ее словам, если кто-то точно также случайно наткнулся на необычный камень, то стоит обращаться в любой краеведческий музей, который есть в населенном пункте.

- В музеях, если есть квалифицированные археологи, как минимум определят, действительно ли находка исторически ценная, а не результат природного воздействия. После экспедиций и заключений археологов уже на местности артефакты попадают в музеи, - заключает эксперт Евгения Гончарова.