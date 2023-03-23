Светлане Глазовой сломали ногу

В Екатеринбурге подходит к завершению суд над двумя подростками, избившими на Сортировке учительницу Светлану Глазову и ее дочь Полину. Инцидент произошел 11 февраля, когда девушка попросила маму встретить ее на остановке. Девушка испугалась неадекватных южан, которые принялись оскорблять ее.

Уже на улице отморозки повалили Светлану на землю и сломали ей ногу. К счастью, задержать малолетних преступников удалось по горячим следам. Расследованием резонансного дела занялся Следственный комитет. Подросткам предъявили обвинения по статьям «Хулиганство», «Разбой», а также по 112 УК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Как оказалось на счету одного из них ограбление ученика 9 класса, у которого отобрали тысячу рублей. А его подельник еще в сентябре 2021 года вытащил из автомобиля магнитолу.

- Другой подсудимый 9 сентября в дневное время совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у дома по ул. Автомагистральная, 3 в г. Екатеринбурге с панели прибора автомобиля похитил мобильный телефон. При попытке пресечь хищение подсудимый сломал потерпевшему нос, -

В прениях государственный обвинитель попросил суд назначить подсудимым наказание в виде 6 лет 10 месяцев и 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 6 апреля подростки выступят с последним словом.

Напомним, что с требованием наказать хулиганов выступал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.