«Вот такой Урал я люблю»: Владимир Соловьев похвалил жителей Свердловской области

Телеведущий отметил помощь региона Макеевке в ДНР, отправку гуманитарной помощи и добровольцев на Украину Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Телеведущий Владимир Соловьев неожиданно похвалил жителей Свердловской области, которых неоднократно критиковал и называл бесами. Он положительно отозвался об уральцах в эфире «Соловьев Live» на YouTube-канале.

- Вот смотрю, в рамках гособоронзаказа «Уралвагонзавод» поставил Минобороны очередную партию модернизированных танков Т-72Б3М. Ну красота же! Молодцы уральцы, ничего не могу сказать, просто молодцы, - заявил журналист.

Также Соловьев отметил, что Свердловская область помогает восстанавливать подшефную Макеевку в ДНР, поставляет гуманитарную помощь беженцам и отправляет добровольцев в зону спецоперации на Украине. Он заявил, что гордится жителями региона.

- Батальон «Урал» вообще насколько великолепно экипирован! Просто молодцы! Вот такой Урал я люблю, вот это и есть противостояние бесам! – высказался Соловьев.

Ранее, в мае 2019 года во время противостояния у Драмтеатра в Екатеринбурге сторонников строительства Храма Святой Екатерины на набережной городского пруда и защитников сквера, Соловьев назвал последних бесами.

А в конце апреля 2022 года телеведущий назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты». Ему ответили экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, действующий глава региона Евгений Куйвашев, мэр столицы Урала Алексей Орлов и другие известные люди. А бард Александр Новиков посоветовал Соловьеву «фильтровать хрюканину».