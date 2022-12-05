Аспирант утверждает, что разгуливал с личными накоплениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ограбили 27-летнего аспиранта УрФУ из Китая. Как стало известно «КП-Екатеринбург», днем 2 ноября на иностранца напали двое неизвестных, когда он шел по улице Высоцкого в районе промзоны рядом с Кировским оптовым рынком. Сразу после ограбления будущий ученый написал заявление в полицию.

- У гражданина Китая при себе была сумка с миллионом рублей. Подъехал белый Volkswagen Polo. Из него выскочил мужчина, который стал угрожать аспиранту пистолетом. Тот сумку отдал, но успел запомнить номер автомобиля. Утверждает, что это были его личные накопления, - сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

При описании нападавших потерпевший описал грабителей как лиц «не славянской» внешности. По его словам, пассажиром легковушки был южанин в медицинской маске ростом около 175 сантиметров. А за рулем был худощавый парень в спортивных штанах, синей куртке и очках по имени Кирилл.

По данным «КП-Екатеринбург», у полиции есть главный подозреваемый. Это 25-летний житель дома на Комсомольской. Он уже был судим за разбой, мошенничество и умышленное уничтожение чужого имущества. На момент публикации получить комментарий в пресс-службе УМВД не удалось.

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