Полиция попросила назначить штраф мажору, уличенному в ограблении студента-медика из Египта

Рассказываем, что решил суд. Фото: социальные сети героев публикации

Кировский районный суд Екатеринбурга отказался назначать судебный штраф 19-летнего Марка Захарова, подозреваемому в ограблении египтянина. 21 июня выпускник медицинского университета Зияд Фуда привез с родины порядка 4000 долларов, чтобы оплатить обучение. Но летом официальный курс валют заметно снизился и будущий врач стал искать более выгодные пункты обмена.

Поиски привели Зияда в Telegram, где он быстро нашел нужный канал. Ему сразу предложили обмен по курсу 63,75 рублей за доллар, иностранец согласился. В тот же вечер за ним приехали два парня на белом Mercedes и отвез Фуду на окраину города – к коттеджам на улице Рыбной. Остановившись у одного из домов, египтянина попросили выйти на улицу.

- Захаров был пассажиром, а за рулем его друг Александр. Около 23:15 они остановились у коттеджей, а потом брызнули медику в глаза перцовым баллончиком и скрылись. Рано утром он написал заявление и быстро опознал грабителей, - сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Согласно картотеке Кировского суда, 3 октября следователь полиции обратился с ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении Марка Захарова. Однако уже через четыре дня получил отказ.

Служители Фемиды пришли к выводу, что он должен отвечать перед законом. Его действия квалифицировали по статье 161 УК Грабеж, санкции которой предусматривают до четырех лет лишения свободы.

- Постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого Захарова М.Е. и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям, - говорится в постановлении суда.

Мы обратились за комментарием в пресс-группу УМВД, чтобы узнать о причинах такого решения следователя.

- В данном случае действительно возможно прекращение уголовного дела и применение судебного штрафа. При этом ходатайство направлялось с согласия обеих сторон: и потерпевшего и подозреваемого. Так как ущерб был возмещен и претензий потерпевший не имел. Однако суд его не удовлетворил из-за процессуальных нюансов, - сообщили в полиции.

На момент публикации получить комментарий у Зияда Фуды не удалось, он не ответил на звонок корреспондента. Добавим, что Марк Захаров и его подельник учились в Уральском институте управления. Но после скандала их отчислили.

- Оба были отчислены 05.07.2022 года в связи с невыполнением обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе института.

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