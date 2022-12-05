С начала СВО удалось вернуть из плена 12 свердовчан

С начала СВО из плена вернули 12 уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале декабря удалось вернуть очередного военнопленного, которым оказался участник специальной военной операции из Свердловской области. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

- Спасли еще одного из наших ребят - его возвращения мы добивались несколько недель. Сразу связалась с его семьей, он пока не приехал домой, проходит реабилитацию в госпитале, но главное, его жизни ничего не угрожает, - рассказала Татьяна Мерзлякова.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине из плена удалось вызволить 12 человек. О том, как проходит возвращение наших ребят, омбудсмен рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

- Начинали с первого мальчика, в апреле позвонила председатель Думы Камышлова Людмила Готкис. Она когда-то учила его в школе. Мы начинали учиться работать в этом направлении. Поэтому он вернулся, на наше счастье. Это было достаточно сложно. В Прилуках его взяли в плен. Потом он прошел реабилитацию, отдохнул дома и сейчас снова в зоне спецоперации, - рассказывает Татьяна Мерзлякова в эфире радио.

Татьяна Мерзлякова рассказала о том, как возвращают участников СВО из плена Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам омбудсмена, возвращение участников СВО из плена ведется по двум коридорам - гуманитарному и военному. Также Татьяна Мерзлякова подняла вопрос о «путанице в списках» с военнопленными. По ее словам, никакой путаницы нет.

- Сегодня я читаю какие-то странные вещи о путанице в списках, я хотела бы всех свердловчан успокоить: у нас нет никакой путаницы в списках. Если не дай бог, наш мальчик попал в плен, я главам муниципалитетов сразу говорю, чтобы родители обращались в военкомат и обязательно ко мне. Какой коридор сработает, гуманитарный или военный, это не важно. Путаницы точно нет, потому что мы с Александром Кудрявцевым, министром общественной безопасности, работаем слаженно. Мои списки идут губернатору, - говорит Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, списки переправляются федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой в течение получаса.

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