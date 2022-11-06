Свердловский контрактник освобожден из украинского плена

Сейчас раненые бойцы из Свердловской области проходят реабилитацию в Подмосковье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди освобожденных из украинского плена военных оказался контрактник из Свердловской области. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

- Мальчика обменяли, слава Богу. Сейчас он находится в Подмосковье на реабилитации, как и все наши ребята. Как только аппарат уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщил мне эту новость, я позвонила его папе, но он сказал, что сын уже связался с ним.

Отметим, что вызволенный из плена боец не выходил с 18 сентября. После этого его отец обратился за помощью к Татьяне Мерзляковой.

Напомним, что 3 ноября из украинского плена вызволили 107 российских солдат. Этого удалось добиться благодаря переговорному процессу.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова два раза выезжала в зону проведения специальной военной операции. Благодаря ее содействию проведено три обмена военнопленными.

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