«Передавали приветы»: свердловский омбудсмен съездила к российским бойцам ЦВО на освобожденных территориях

Татьяна Мерзлякова поговорила с российскими бойцами. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в праздничные выходные посетила бойцов четырех подразделений «Отважные» на освобожденных после 24 февраля 2022 года территориях. Об этом омбудсмен рассказала «КП-Екатеринбург».

- У всех позитивное настроение, они прекрасно понимают цели, для достижения которых они там находятся. Некоторые передавали приветы, кто-то учителю, тренеру. Связь с родными у них иногда бывает. Хотя там есть проблемы и со связью, и с дорогами, - рассказывает Татьяна Мерзлякова.

Бойцы регулярно выходят на связь с родными. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам омбудсмена, в каждой войсковой части есть баня, сухпайком пользуются крайне редко, так как сразу за танками едет полевая кухня. Бойцы из подразделений «Отважные» любят гречку с тушенкой и рис с тушенкой. Продовольствия хватает.

- Они у нас отважные, и о них заботятся, - заключила Татьяна Мерзлякова.

Поездку Татьяны Мерзляковой на освобожденные территории помогло организовать командование Центрального военного округа.

Татьяна Мерзлякова убедилась, что условия пребывания бойцов на освобожденных территориях вполне достойные. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Ранее свердловский омбудсмен рассказала, что в Свердловскую область с территории Украины вернулись семь пленных солдат, которых разместили на реабилитацию в госпитале ВС РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На реабилитации в госпитале»: в Свердловскую область из плена вернулись еще шесть солдат. Аппарат омбудсмена работает над возвращением еще двух военнослужащих (подробнее)

Свердловский омбудсмен рассказала о том, как живут военные на освобожденных территориях. Татьяна Мерзлякова проверила подразделения «Отважных» (подробнее)

Противник серьезный, подходил к рубежам: военные из уральского госпиталя рассказали о спецоперации. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила раненых героев спецоперации на Украине (подробнее)