Свердловский омбудсмен открыла мобильную приемную для военнослужащих в зоне СВО

Представитель омбудсмена работает в зоне СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова при содействии Центрального военного округа открыла мобильную приемную для военнослужащих в зоне СВО. В первые дни в нее обратились 32 человека.

- Действительно в зоне СВО работает представитель уполномоченного по правам человека Свердловской области. Татьяна Георгиевна с ним все время на связи, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь Татьяны Мерзляковой Виктор Вахрушев.

Отмечается, что в приемную многие обращаются с вопросами, связанными с региональными выплатами и льготами для семей военнослужащих.

Ранее мобильные приемные были открыты в 32-м военном городке и в Елани.

Напомним, для мобилизованных в Свердловской области с 22 сентября работает горячая линия «122». Здесь мы рассказывали, как она работает.