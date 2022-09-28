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Общество28 сентября 2022 10:52

Звонят мамы, жены и добровольцы: как работает горячая линия по мобилизации в Свердловской области

Горячая линия для мобилизованных в Свердловской области в сутки принимает до 4500 звонков
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Специалисты в службе 122 ежедневно обрабатывают около 4 500 звонков в день

Специалисты в службе 122 ежедневно обрабатывают около 4 500 звонков в день

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для мобилизованных в Свердловской области уже неделю, с 22 сентября, работает горячая линия 122. Единая служба экстренно переквалифицировалась под новые реалии, хотя до этого операторы колл-центра консультировали граждан по вопросам коронавируса и других проблем, связанных со здоровьем.

С того момента, как в стране объявили частичную мобилизацию, специалисты в службе 122 ежедневно обрабатывают около 4 500 звонков в день (только из Свердловской области), а бывает и больше. 94 оператора готовы круглосуточно консультировать уральцев, которые не всегда могут найти достоверную информацию.

КАК РАБОТАЮТ ОПЕРАТОРЫ

В колл-центре в Екатеринбурге одновременно находятся 18 операторов, остальные специалисты распределены по колл-центрам всей Свердловской области. При этом, сейчас на горячей линии пришлось выделить сотрудников, которые работают исключительно по вопросам мобилизации. Хотя коронавирус еще никто не отменил, говорят в начальстве. Звонки продолжают поступать и на эту тему.

Чтобы ни у граждан, ни у самих операторов не возникало путаницы, позвонившему сначала отвечает автоответчик. Специальная система направит человека на оператора, который занимается конкретной темой. Например, цифра 1 – мобилизация, а цифра 2 – коронавирус.

В колл-центре в Екатеринбурге одновременно находятся 18 операторов

В колл-центре в Екатеринбурге одновременно находятся 18 операторов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждое рабочее место разделено прозрачной перегородкой. Под рукой у сотрудников скрипты, прямой доступ к нужным сайтам. Звонки действительно поступают почти каждую минуту: в небольшом помещении стоит тихий гул от непрерывных диалогов. Звонки перераспределяются между операторами, чтобы у всех нагрузка была равномерной. Чтобы сотрудники не переутомлялись, для них есть и специальная комната отдыха, где они смогут перевести дух.

- На нашу линию обращаются самые разные люди. Оператор в любом случае консультирует и предоставляет информацию. Иногда приходится успокаивать людей, мы в таком случае спрашиваем, как к человеку можно обратиться, после чего гражданин останавливается и становится более спокоен, - говорит оператор Наталья Кошкарева.

Наталья работает в службе 122 семь с половиной лет. За время работы у нее накопилось множество историй о людях, которые обращались на горячую линию. Она рассказывает, что бывает и так, что на линию звонят с благодарностями родственники тех, кому операторы смогли помочь своей консультацией.

Обучение операторов происходит быстро. Новую информацию сотрудники усваивают буквально за час

Обучение операторов происходит быстро. Новую информацию сотрудники усваивают буквально за час

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО СПРАШИВАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Как говорят в службе, у жителей Свердловской области есть самые частые вопросы. Как правило, на горячую линию звонят для того, чтобы узнать о призывном возрасте, ограничений по здоровью, могут ли мобилизовать будущего отца ребенка, если его супруга сейчас беременна.

- У всех наших операторов есть определенные скрипты, и руководствуются они только ими. Вопросы, которые поступают на горячую линию, имеют справочно-информационных характер, специалисты стремятся максимально точно сориентировать и помочь гражданам. Самые частые вопросы – все, что касается призывного возраста, как пройти медкомиссию, куда обращаться, и где будет проходить служба. Также звонят много желающих пойти на службу добровольцем, - рассказывает «КП Екатеринбург» начальник информационного центра Елена Климова.

Служба 122 работает круглосуточно

Служба 122 работает круглосуточно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сами операторы часто сталкиваются с наплывом эмоций у обратившихся на горячую линию. Говорят, что иногда отвечать становится трудно.

- Иногда бывает тяжко, но, зачастую, отвечая человеку, помогаешь с этим вопросом. Бывает, что мы направляем человека в военкомат, где он сможет понять, будет ли служить. Спрашивают, можно ли уехать за пределы страны. Бывает, что обращаются женщины в паническом состоянии, с которыми действительно тяжело работать, - рассказывает один из специалистов на горячей линии.

Обучение операторов происходит быстро. Новую информацию сотрудники усваивают буквально за час, после чего уже сразу же готовы консультировать родственников мобилизованных и их самих.

Операторы работают по определенным скриптам

Операторы работают по определенным скриптам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Служба 122 не единственная горячая линия в Свердловской области, куда могут обратиться резервисты и их близкие. Существует целый список служб, на которые можно обратиться в зависимости от ситуации: если вас призвали по ошибка или если мобилизованный оказался студентом. Также с 28 сентября в регионе заработала еще одна горячая линия по вопросам мобилизации: 8 800-101-9111. Операторы на линии работают с 10:00 до 19:00.

Больше фото из колл-центра службы 122, на базе которой организована работа горячей линии по вопросам частичной мобилизации, смотрите здесь:

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