Количество призываемых определено штатной потребностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин издал указ о том, что с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. В первую очередь на службу призовут специалистов запаса. Необходимые специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено.

По закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет. Также мобилизации подлежат должности медицинских работников.

Однако на практике происходит иначе. Повестки приходят людям и более старшего возраста, а также с наличием различного рода заболеваний. Публикуем список телефонов для тех, кого мобилизируют без учета возраста, состояния здоровья, опыта службы.

Мобилизованные по ошибке в Свердловской области и Екатеринбурге могут позвонить по телефонам:

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ

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Общероссийский народный фронт

8 (343) 350-09-42

Аппарат Свердловского омбудсмена

8 (343) 354-01-88

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО МОБИЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2)

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Вопросы, связанные с частичной мобилизацией можно задать по телефонам районных военкоматов. А также, позвонив по следующим номерам:

Справочная Минобороны России

8 (495) 696-88-00

Общественная приемная Министра обороны РФ

8 (495) 696-71-32

8 (495) 696-71-36

8 (800) 444-01-10 (многоканальный)

Ответы на вопросы по частичной мобилизации также опубликованы на сайте Минобороны РФ

https://z.mil.ru/spec_mil_oper/partial_mobilisation.htm

Студенты высших учебных заведений, которых также призвали ошибочно могут позвонить в Минобрнауки. Здесь разъясняют правила призыва для учащихся. Мобилизированным студентам проводят консультации по правовой и социальной защите. Оказывают психологическую помощь студентам, которые попали под частичную мобилизацию. Горячая линия для студентов работает круглосуточно.

Уполномоченный по правам человека в России

8-800-707-56-67

Приемная Главной военной прокуратуры

https://gvp.gov.ru/gvp/reception

телефон: 8 (495) 693-64-17