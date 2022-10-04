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30 сентября 2022 9:56

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Алексей БУЛАТОВ
Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации

Работа колл-центра службы 122, на базе которого организована горячая линия по вопросам мобилизации