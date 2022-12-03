Свердловчанин освобожден из плена, в который попал в ходе СВО

это уже 12 свердловчанин, освобожденный из плена. Фото: Татьяна Мерзлякова

Еще одного мобилизованного из Свердловской области удалось освободить из плена в зоне СВО. Переговоры длились несколько недель. Об этом рассказала омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

- Спасли еще одного из наших ребят – его возвращения мы добивались несколько недель. Сразу связалась с его семьей, он пока не приехал домой, проходит реабилитацию в госпитале, но главное, его жизни ничего не угрожает, - пишет Татьяна Мерзлякова на своей странице «Вконтакте».

За все время спецоперации на Украине из плена удалось вернуть уже 12 военнослужащих из Свердловской области. По словам омбудсмена, в зоне СВО все еще остаются те, кому нужна помощь. Каждым отдельным случаем занимаются без какой-либо очередности.

Первых военнопленных вернули в Свердловскую область еще в апреле. Тогда было известно о находящихся в плену девяти солдатов. Известно, что никто из служащих не подвергался пыткам, после возращения каждый проходил реабилитацию в госпитале.