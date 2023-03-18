На Белоярском водохранилище спасли двух рыбаков, дрейфующих на льдине

Свердловчане не пострадали Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Белоярском водохранилище два рыбака дрейфовали на льдине. Мужчин унесло течением от берега. Однако их вовремя заметили и успели спасти. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел еще днем 17 марта. Экстренным службам Заречного поступил сигнал о том, что на Белоярском водохранилище замечены двое рыбаков. Они дрейфовали на отколовшейся льдине. Тогда к месту происшествия выдвинулись спасатели.

- На воздушной подушке незамедлительно выдвинулись специалисты «Центра спасения» города Заречный и спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. К счастью, спасатели довольно быстро сумели обнаружить рыбаков, приняли их на борт и благополучно доставили на берег, - рассказали в ГУ МЧС.

К счастью, рыбаки отделались только легкими испугом. Мужчины не нуждались в медицинской помощи. Все же сотрудники МЧС провели с свердловчанами профилактическую беседу.

- Похоже рыбаки не совсем осознают, чем могла закончится эта история если бы не прибывшие вовремя спасатели, - добавили в ведомстве.

Свердловские сотрудники МЧС напоминают, что в период таяния выход на лед чрезвычайно опасен. Это может стоить жизни.